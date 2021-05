Unerträglicher Lärm in Mühlhausen: Schlagzeugspieler reißt Menschen aus dem Schlaf

Mühlhausen. In Mühlhausen sorgte ein Musiker, der nachts Schlagzeug spielte, für Verdruss. Anwohner berichteten in der Nacht zu Samstag von unerträglichem Lärm und baten die Polizei um Hilfe.

Mehrere Anwohner in der Straße Am Neuen Ufer hatten die Polizei Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr um Hilfe gebeten. Aus einer Nachbarwohnung drang unerträglicher Lärm. Der Verursacher hatte zur nächtlichen Stunde Schlagzeug gespielt in einem Neubaublock. Zuvor hatte es bereits Wortgefechte zwischen dem Musiker und seinen Nachbarn gegeben. Auch eine Wohnungstür sei beschädigt worden, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung nahm die Polizei auf.

Doch das waren nicht die einzigen Thüringer, die unsanft aus dem Schlaf gerissen worden waren: In Sondershausen machte ein Mann die , wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er habe auch nach einer günstigen Schlafgelegenheit gefragt. Einige Menschen hätten ihn sogar eingelassen, um sein Anliegen darzulegen.

