Unfall, Krankheiten, Krieg: Glauben trotz Zweifel

Hunderte Menschen kamen nach dem verheerenden Verkehrsunfall bei Bad Langensalza zur ökumenischen Andacht in die Divi-Blasii-Kirche von Mühlhausen.

Stell dir vor, Auferstehung passiert und du warst nicht dabei. So ergeht es Thomas. Er hat den Auferstandenen nicht gesehen. Die anderen erzählen ihm davon und er sagt einen Satz, der mir so oft begegnet, den ich verstehen und manchmal auch mitsprechen kann. „Wenn ich’s nicht sehe, kann ich’s nicht glauben.“

Benjamin Themel ist Pfarrer in Ammern, Mühlhausen, Kaisershagen, Reiser, Saalfeld und Windeberg. Foto: Benjamin Themel

Angesichts des furchtbaren Unfalls auf der B 247, des Krieges, schlimmer Krankheiten und Missständen in der Welt will ich, dass Gott sich zeigt. Ansonsten werde ich’s nicht glauben.

Thomas, ich verstehe dich, dass du mit eigenen Augen sehen willst und mit den eigenen Händen fühlen, mit dem eigenen Herzen spüren willst, bevor du glauben kannst. Bevor du wieder glauben kannst.

Ich verstehe, dass du den Worten der anderen nicht einfach so vertraust. Du willst dich selbst vergewissern, willst das Unbegreifliche begreifen, bevor du den Sieg des Lebens glauben kannst. Bevor du wieder glauben kannst. Ungläubig nennen sie dich, das finde ich unfair.

Thomas, auch mir fällt es schwer, zu glauben ohne zu schauen. Ich kann es schwer fassen, dass ein Gestorbener nicht im Tod geblieben ist, sondern durch ihn hindurch und heraus kam zum Leben.

Jesus zeigt sich Thomas. Thomas darf seine Wunden (be)-greifen. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus erwidert daraufhin: „Selig sind alle, die mich nicht sehen und doch glauben.“

Ich bewundere Thomas. Er äußert seine Zweifel, wie ich. Und Thomas bekennt dann trotzdem: „Mein Herr und mein Gott.“ Daran will ich mir ein Beispiel nehmen. Ich will trotzdem glauben. Trotz meiner Zweifel. Und ja, ich sehe ihn trotz meiner Zweifel. Neulich erst wieder, als wir am Bett einer älteren Frau Abendmahl gefeiert, geweint, uns erinnert haben und zusammen waren.

Am Ostermorgen, früh um fünf in der Kirche. Als es hell wurde, durch unsere Kerzen, durch die aufgehende Sonne. Sind wir nicht alle ein bisschen Thomas?

Ein österliches „trotzdem“ wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Benjamin Themel.

