Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht in Bad Langensalza.

Unfallflucht in Bad Langensalza

Am Wiebeckplatz in Bad Langensalza ereignete sich am Samstag gegen 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht, wie die Polizei mitteilt.

Ein unbekannter Pkw durchfuhr eine Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kam es zur Kollision des Autos mit einem Baum. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Hinweise werden unter Telefon: 03601/ 4510 entgegengenommen.