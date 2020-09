Etwa 2000 Euro Schaden sollen bei dem Einparkrempler in Mühlhausen entstanden sein. Das Bild ist ein Symbolbild.

Mühlhausen. Ein 64-Jähriger will Anstoß beim Einparken nicht bemerkt haben und muss sich nun vor dem Amtsgericht verantworten.

Unfallflucht in Mühlhausen kostet 500 Euro

Der Unfall passierte beim Einparken in der Ballongasse. Dabei soll der Angeklagte im März 2020 gegen ein anderes Auto geprallt sein. Eine Augenzeugin will ihn zur Rede gestellt haben, trotzdem sei er weggefahren und habe woanders geparkt. Auch der Zettel am Auto des Geschädigten sei zwei Mal verschwunden. Wer ihn abgemacht hatte, konnte im Prozess vor dem Amtsgericht Mühlhausen nicht geklärt werden.