Unfallverursacher flüchtet in Mühlhausen unter Drogen

Der Verursacher eines Unfalls ist am Samstagmittag in Mühlhausen zu Fuß vor der Polizei geflüchtet. Kurz nach 12 Uhr seien, nach Polizeiangaben, mehrere Notrufe eingegangen. Ein Pkw hatte in der Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht. An zwei Fahrzeugen entstand dabei erheblicher Sachschaden, so die Polizei. Der 23-jährige Fahrer war zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Durch den Hinweis einer Anwohnerin konnte er verfolgt werden.

Er hatte versucht, durch eine Gartenanlage zu fliehen, wurde aber gestellt. Da der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, bei ihm wurden zudem weitere Betäubungsmittel gefunden. Gegen den Mann laufen nun mehrere Strafanzeigen.