Die Schließung von Betrieben in den vergangenen Monaten erschwert in Gastronomie und Hotellerie die Ausbildung.

Unstrut-Hainich-Kreis: 15 Prozent weniger Ausbildungsverträge in der Gastronomie

Unstrut-Hainich-Kreis. Laut IHK konzentrieren sich viele Betriebe in Gastronomie und Hotellerie zunächst auf Unternehmenssicherung. 50 freie Lehrstellen gibt es aktuell im Landkreis.

Weil Gastronomie und Hotellerie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie immer wieder komplett oder zumindest teilweise geschlossen werden mussten, ging auch die Zahl der Ausbildungsverträge im Unstrut-Hainich-Kreis zurück.

Um etwa 15 Prozent sanken die Vertragsabschlüsse angehender Köche, Hotel-, und Restaurantfachangestellten in 2020, sagt Tobias Krombholz von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Erfurt.

Es fehle laut der Agentur für Arbeit an Bewerbern. Viele Arbeitgeber hätten vermehrt Probleme, Azubis und auch bereits ausgebildetes Personal zu finden. „Junge Menschen schrecken die Rahmenbedingungen und Arbeitszeiten ab, da oft Teilschichten, unregelmäßige Arbeitszeiten und Wochenendarbeit das Berufsbild prägt“, so ein Agentur-Sprecher. Viele Gastronomen und Hotelbetreiber setzen deshalb vermehrt auf Auszubildende und Fachkräfte aus dem Ausland.

Das spiegele sich im Bereich der IHK auch in den anderen Branchen wider. „Zwar haben wir aktuell einen Anstieg von Neuverträgen um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr, liegen aber noch deutlich hinter den Zahlen der Vor-Corona-Zeit“, so Krombholz. Insgesamt seien mit Stand Juli im Landkreis 139 Ausbildungsverträge unterschrieben worden. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit 135, im Jahr zuvor 183.

Etwa 50 freie Lehrstellen verzeichnet die IHK im Unstrut-Hainich-Kreis

Grund dafür sei unter anderem, das die Abgängerklassen in den vergangenen Monaten kaum eine Chance hatten, sich beruflich zu orientieren. „Da hatten es die Schüler im vergangenen Jahr leichter“, sagt Krombholz.

Etwa 50 freie Lehrstellen verzeichnet die IHK derzeit im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Dunkelziffer könnte allerdings weit höher ausfallen. „Weil die Ausbildung in den meisten Betrieben bereits begonnen hat, sind schon wieder viele Angebote aus den Lehrstellenbörsen herausgenommen worden“, sagt Krombholz. Das heiße aber nicht, dass die Unternehmen nicht mehr suchen oder einstellen würden.

Die Ausbildungsbereitschaft sei ungebrochen. Jeder nicht eingestellte Auszubildende lasse die Zahl fehlender Fachkräfte in der Perspektive weiter steigen. „Das wissen auch die Betriebe“, sagt Krombholz.

Trotzdem sei vor allem in Branchen wie der Gastronomie wegen der Betriebsschließungen der Fokus zunächst noch auf die Unternehmenssicherung gerichtet. „Wir hoffen, dass der Ausbildungsrückgang in den nächsten Jahren wieder aufgeholt werden kann“, so Krombholz.