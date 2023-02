Unstrut-Hainich-Kreis: 75 Prozent der Drittklässler können schwimmen

Unstrut-Hainich-Kreis. Laut einer Umfrage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft können 20 Prozent der Kinder nicht schwimmen. Im Unstrut-Hainich-Kreis sieht es anders aus.

20 Prozent der Kinder im Grundschulalter können nicht schwimmen. Dieses Ergebnis der repräsentativen Umfrage von Forsa aus dem Jahr 2022 hat viele aufhorchen lassen. Zuletzt hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) diese Befragung 2017 in Auftrag gegeben. Damals waren es noch zehn Prozent. Damit hat sich die Zahl der Kinder, die nicht schwimmen können, innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Trotzdem sieht die Situation im Unstrut-Hainich-Kreis anders aus.

Schwimmunterricht für Kinder der dritten Klasse ist in Deutschland Pflicht. Hardy Krause ist Schulsportkoordinator im Unstrut-Hainich-Kreis und findet das richtig so. „Schwimmen ist eine Fähigkeit, um sich selbst zu retten“, sagt er. „Das Seepferdchen-Abzeichen, bei dem nur eine Bahn geschwommen werden muss, zeigt keine Schwimmfähigkeit“, so Krause.

Schwimmfähigkeit bedeutet: 15 Minuten Dauerschwimmen

Das Problem mit dieser Wahrnehmung bestätigt auch der Leiter der Ausbildung im DLRG-Präsidium, Christian Landsberg, im Zuge der Veröffentlichung der Forsa-Umfrage: „Mütter und Väter sind noch allzu oft der Meinung ihr Kind kann schwimmen, wenn es das Seepferdchen hat.“ Krause hat da eine klare Richtlinie. „Für uns bedeutet Schwimmfähigkeit nur 15 Minuten Dauerschwimmen.“

Normalerweise schaffen zwischen 77 und 80 Prozent der Drittklässler im Unstrut-Hainich-Kreis am Ende des Schuljahres diese Richtlinie. „Corona war eine ziemlich schwierige Zeit. Die Zahlen sind auf knapp 60 Prozent runtergegangen, aber jetzt sind sie wieder auf dem Weg nach oben“, so Krause. Aktuell seien ungefähr 75 Prozent der Drittklässler in der Lage, 15 Minuten zu schwimmen. Wichtig: Die restlichen 25 Prozent sind keine Nichtschwimmer. Fast alle können schwimmen, sie schaffen nur noch keine 15 Minuten am Stück.

Vorsicht bei der Interpretation der Forsa-Umfrage angemahnt

Für manche Kinder sei die dritte Klasse die einzige Chance, um schwimmen zu lernen, so Jan Köppe, Schwimmlehrer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Und weiter: „Mir ist wichtig, dass die Eltern schon im Vorschulalter mit ihren Kindern ins Wasser gehen. Dann können sie die Scheu und Angst verlieren. Das würde uns sehr helfen.“

Bezüglich der Ergebnisse der Forsa-Umfrage mahnt Steffen Schulze, der Pressesprecher des DLRG-Landesverbandes in Thüringen zur Vorsicht bei der Interpretation. „Die Umfrage ist unter den Eltern der Kinder gestartet“, sagt er. Ihnen falle es häufig schwer, die Schwimmfähigkeit ihrer Kinder richtig einzuschätzen. Damit müssen die Ergebnisse der bundesweiten Umfrage differenziert betrachtet werden.