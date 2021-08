Unstrut-Hainich-Kreis bleibt bei Widerspruch gegen Finanzamt

Mühlhausen. Die Steuerforderung zum Kauf des Barbaraheims wird abgelehnt.

Der Landkreis will auch in nächster Instanz bei seinem Widerspruch gegen das Finanzamt bleiben, das für den Kauf des Barbaraheims in der Görmar-Kaserne Grunderwerbssteuer möchte. 2020 kaufte der Kreis das Gebäude für einen Euro von der LEG. Das sei der reale Wert des veralteten Gebäudes gewesen, heißt es in einem Beschluss, den der Kreisausschuss nun fasste. Das Finanzamt legte dagegen den Ertragswert für Haus und Boden auf 630.000 Euro fest und will dafür 40.000 Euro Steuer.