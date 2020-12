Unstrut-Hainich-Kreis: CDU-Parteitag erstmals digital

Erstmals haben sich CDU-Mitglieder des Unstrut-Hainich-Kreises zu einem digitalen Parteitag getroffen – eine landesweite Premiere, wie der Vorsitzende Jonas Urbach mitteilte. Der Kreisvorstand tagte schon seit dem Frühjahr monatlich digital.

An dem Parteitag nahmen auch der Landesvorsitzende Christian Hirte und mit Mario Voigt der Spitzenkandidat zur Landtagswahl teil. Letzterer erhalte auch aus der Kreis-CDU große Zustimmung, so Urbach. Ziel sei es, die beiden Direktmandate im Unstrut-Hainich-Kreis zu gewinnen. Bei der letzten Wahl verlor die Partei den Bad Langensalzer Wahlkreis an die AfD. Voigt habe betont, dass die CDU für den ländlichen Raum, innere Sicherheit und Bildung einsetze. Urbach lud dazu am Dienstag zudem zu einer digitalen Bürgermeister-Konferenz.