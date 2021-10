Der Hainich lockt in den Ferien zum Ausflug

Hainich. Der herbstlich gefärbte Wald im Hainich, ist auf Wanderwegen zu erleben.

Den Kindern fällt zu Hause die Decke auf den Kopf? In den Herbstferien gibt es in der Region zahlreiche Angebote für Ferienkinder und Familien. Wer ganz ohne Angebot raus will, kann auch in den Hainich fahren. Kunterbunt färben sich dort die 50 Laubbaumarten.

„Das Farbspiel des Indian Summer zeigt sich am eindrucksvollsten, wenn Sie über die Wanderwege spazieren, die am Waldrand entlangführen, im Übergang von Gräsern und Kräutern über Büsche und kleinere Bäume bis zu unseren alten Riesen“ , verrät der Leiter des Nationalparks Manfred Großmann einen Geheimtipp. „Die Auswahl ist vielfältig. Am Waldrand entlang und über Offenlandflächen führen zum Beispiel der Steinbergweg, der Bummelkuppenweg und der familienfreundliche Erlebnispfad Silberborn. „Ein besonderer Höhepunkt für Familien ist der Wildkatzenpfad mit dem Start beim Wildkatzendorf Hütscheroda“ , empfiehlt er weiter.

Auch der Baumkronenpfad und alle Erlebniswelten sind derzeit ohne Voranmeldung geöffnet. Dort sind allerdings Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Es gibt aber keine 3G-Regel.

Und es gibt im Hainich auch eine Veranstaltung speziell für Kinder: Am Samstag, 6. November, startet um 15 Uhr eine Tierlaternenwanderung im Wildkatzendorf Hütscheroda.