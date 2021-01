Unstrut-Hainich-Kreis: Einbruch in Firma und Falschgeld

In der Nacht zum Samstag begaben sich unbekannte Täter in das Gewerbegebiet in Katharinenberg und drangen in eine Firma ein, wie die Polizei berichtet. Die Büroräume wurden durchsucht und eine Stahlblechkassette samt Bargeld entwendet. Der Beutewert wird auf 200 Euro geschätzt.

Am Freitag versuchte ein unbekannter Täter in Bad Langensalza am Lindenbühl in einem Einkaufsmarkt mit einem offensichtlich gefälschten Euroschein zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin erkannte die Fälschung und verweigerte die Annahme des Geldscheins. Der unbekannte Täter verließ den Einkaufsmarkt.