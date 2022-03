Unstrut-Hainich-Kreis: Fachschule für Technik stellt sich vor

Mario Fidora (rechts) und Jonas Albrecht bei ihrer Ausbildung zum Techniker an der Anlage nach Industrie 4.0 Standard.

Mühlhausen. Die Fachschule für Technik am Berufsschulcampus in Mühlhausen präsentiert sich zum Tag der offnen Tür.

Der Berufsschulcampus Unstrut-Hainich lädt am Samstag, 5. März, zwischen 10 und 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Fachschule für Technik im Gebäude B ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, können sich Interessierte unter anderem über eine Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker informieren.

Alle Fachgebiete der Fachschule für Technik werden vorgestellt. Lehrkräfte und Schüler informieren über die Bereiche Maschinenbautechnik, Elektrotechnik, Mechatronik und Kraftfahrzeugtechnik. Auch potenzielle Bewerber für die aufbauende Ausbildung zum staatlich geprüften technischen Betriebswirt sind willkommen.

Wer zum Tag der offenen Tür nicht kommen kann oder danach weitere Fragen hat, kann die Gelegenheit der Videosprechstunde nutzen. Die findet im März immer mittwochs zwischen 18 und 19 Uhr statt. Zudem hat die Fachschule für Technik eine eigene Internetseite zum Tag der offenen Tür erstellt.

Unter www.tdot.fstmhl.de finden Interessierte Erfahrungsberichte von Absolventen, Info-Videos, Broschüren und viel gestellte Fragen. Zudem gelangt man über die Internetseite zum Video-Chat.

