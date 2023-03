Unstrut-Hainich-Kreis: Feierstunde zur Grenzöffnung

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis wurde einer Grenzöffnung vor 33 Jahren gedacht. Im nächsten Jahr soll dieses Ereignis wieder größer gefeiert werden.

Am Sonntag, 12. März, haben Menschen in Wendehausen im Unstrut-Hainich-Kreis und Heldra in Hessen der Grenzöffnung zwischen den befreundeten Dörfern vor 33 Jahren gedacht. Heldras Ortsvorsteher Helmut Bockel und der Wendehäuser Ortschaftsbürgermeister Frank Peterseim freuten sich über die Zusammenkunft und die andauernde Freundschaft. Auch die Bürgermeister der Landgemeinde Südeichsfeld, Andreas Henning, und sein Kollege aus Wanfried, Wilhelm Gebhardt nahmen an der kleinen Feierstunde teil.

Im kommenden Jahr soll die Grenzöffnung wieder größer gefeiert werden. Dann soll im Bürgerhaus Heldra bei Programm und Bewirtung den Ereignissen gedacht werden.