Unstrut-Hainich-Kreis: Gesundheitsamt kommt an personelle Grenzen

Im Moment könne das Gesundheitsamt trotz steigender Corona-Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis noch die Nachverfolgung von Kontaktketten bewältigen. Allerdings nähert sich das Amt der Belastungsgrenze, sagte Landrat Harald Zanker (SPD) und Gesundheits-Fachdienstleiter Sören Lamm. Sie appellieren an Bürger, Corona-Regeln strikt zu beachten: „Wir haben es in der Hand, wie sich die Pandemie entwickelt.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Zahl der akut Infizierten im Kreis blieb am Dienstag bei 125, bei fünf neuen Fällen und fünf Genesungen. 18 Menschen mit Corona liegen im Klinikum, sechs mehr als am Montag. Das habe auch mit Ausbrüchen in Pflegeheimen in Mühlhausen und Bad Langensalza zu tun. Ziehe man die ab, habe sich das Geschehen im Kreis in einer Woche kaum geändert, sagte der Landrat.

Auch deshalb verzichte er bisher trotz einer Sieben-Tages-Inzidenz von 92,9 (Montag: 98,8) auf schärfere Regelungen. Das Land lockerte am Montag gar die Regeln für kinderreiche Familien und für Sportvereine: So ist der organisierte Trainingsbetrieb von Kindern bis 18 Jahre wieder erlaubt. Verboten bleiben Trainingsspiele mit anderen Mannschaften inner- und außerhalb des Vereins. Wer Sportstätten des Kreises nutze, müsse Schutzkonzepte haben.

Jedes Zusammentreffen könne, wenn die Regeln missachtet werden, weitere Infektionen auslösen. Und damit mehr Aufwand für das Amt. Dessen Beschäftigte würden „bewundernswerte Arbeit leisten“, kämen aber bald an Grenzen, so Sören Lamm. Dazu gehöre auch eine eigene Eingreiftruppe aus Gesundheitsamt, Rettungsdienst und DRK. Sie ist rund um die Uhr einsatzbereit und wird bei größeren Ausbrüchen, wie in den beiden Pflegeheimen, in Marsch gesetzt, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen.

Die Bundeswehr stellte auf Antrag des Kreises erneut vier Helfer ab, Bad Langensalza schickte leihweise bisher zwei Beschäftigte.