Unstrut-Hainich-Kreis: Hilfsaktionen für Ukraine laufen

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis werden weiter Sachspenden für die Ukraine gesammelt. Hilfstransporte starten in den nächsten Tagen.

In dieser Woche können im Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus weitere Sachspenden für die Ukraine abgegeben werden (täglich 10 bis 16 Uhr). Gemeinsam mit Stadträtin Elke Holzapfel (CDU) organisiert die Stadtverwaltung Transporte, mit denen Hilfsgüter nach Polen ins Grenzgebiet zur Ukraine gebracht werden, um Flüchtlinge zu versorgen. Zudem bereitet sich die Stadt Mühlhausen darauf vor, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.

Die Transporte werden gemeinsam mit der Stadt Dingelstädt koordiniert. Dort herrschte am Samstag ein Kommen und Gehen in der Sammelstelle im Bürgerhaus. Die Sammlung von Hilfsgütern läuft seit Ende vergangener Woche. Die ersten Paletten mit den Spenden, die am kommenden Donnerstag verladen werden, stehen bereits in den Garagen der Verwaltung.

Die Spenden wurden von Freiwilligen sortiert und verpackt, um diese auf den Paletten zu verstauen. Mitarbeiter des Bauhofs halfen dabei, um die Flut an Hilfsgütern bewältigen zu können.

In Dingelstädts polnischer Partnergemeinde Jaroslaw sollen die Hilfsgüter auf weitere Lkw verladen werden, die direkt in die Ukraine fahren. Ein Teil werde wohl auch für die 12.000 Flüchtlinge gebraucht, die sich derzeit in Jaroslaw aufhalten. Weil es noch einen Transport geben wird, werden bis Samstag Spenden entgegengenommen.

Dringend benötigt werden medizinische Artikel von Medikamenten bis hin zum Verbandsmaterial, zudem Babynahrung, Konserven, Nudeln und andere haltbare Lebensmittel.

Am Wochenende gab es weitere Spendenaktionen im Unstrut-Hainich-Kreis, darunter in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt. Im Rahmen der Städtepartnerschaft zur polnischen Gemeinde Kozmin hat der deren Bürgermeister die Kurstadt um Unterstützung gebeten. Auch in Kozmin werden ukrainische Flüchtlinge betreut.