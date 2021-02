Unstrut-Hainich-Kreis ist zufrieden mit der Bundeswehr

Die Bundeswehr unterstützt den Landkreis in der Pandemie.

Das Landratsamt zieht eine positive Bilanz des Bundeswehreinsatzes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Seit fast einem Jahr bestehe eine „starke Partnerschaft“ mit der Truppe. Die aktuelle Diskussion, dass viele Behörden die Amtshilfe der Soldaten nicht annehmen, gehe an der hiesigen Situation vorbei, heißt es in einer Mitteilung.

So unterstützen Soldaten seit Mitte März 2020 das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung. Hinzu kommen seit Ende vergangenen Jahres Einsätze am Klinikum und in Pflegeeinrichtungen. Noch bis voraussichtlich Ende März führen die Soldaten unter anderem Corona-Schnelltests bei Mitarbeitern und Bewohnern durch.