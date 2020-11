Unstrut-Hainich-Kreis: Kranzniederlegung nicht öffentlich

Das Denkmal für die Kriegsgefallenen im Kurpark in Bad Tennstedt sollte nach seiner Sanierung öffentlich eingeweiht werden. Wegen der Corona-Situation ist das nun nicht möglich.

Die Stadt Mühlhausen sucht nach Möglichkeiten, das Pogromgedenken am 9. November und den Volkstrauertag am 15. November zu begehen. Wegen der Corona-Situation sind öffentliche Veranstaltungen dazu nicht möglich. Laut Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) rätsele man ebenso, wie man mit der geplanten Stolpersteinlegung am 20. November umgehe.