Unstrut-Hainich-Kreis: Landrat schließt Komplettüberwachung aus

Das Landratsamt ist eine zentrale Stelle zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Im zweiten Teil des Interviews zum Jahresbeginn sprach unsere Zeitung mit Landrat Harald Zanker (SPD) über diese Herkules-Aufgabe und die Corona-Entwicklung im Kreis.

Wie schätzen Sie den bisherigen Verlauf der Pandemie im Kreis ein?

Es war nicht einfach und niemand von außen hat uns geholfen. Trotzdem sind wir durch die erste Welle sehr gut durchgekommen. Manches, was wir eingeführt haben, ist sogar Vorbild für andere geworden, zum Beispiel die Task Force oder die Verträge mit dem DRK.

Warum sind die Zahlen im Kreis inzwischen so anhaltend hoch?

Das hat auch damit zu, dass wir zusätzlich zur Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) selbst testen, vor allem in den Heimen, in denen es zu positiven Fällen kam. Aber es geht hier ja nicht um einen Wettbewerb mit anderen Kreisen um die besten Zahlen. Es geht darum, so wenig wie möglich Kranke und Tote zu haben. Ich habe auch aus Fachkreisen noch keine Kritik an unserer Arbeit gehört. Und wenn woanders jemand anderes es besser macht – dann machen wir es nach.

Kann ein Landrat eine Pandemie überhaupt beeinflussen?

Nein. Man kann den Erfolg mancher Maßnahmen auch nicht wirklich messen – oder das, was passiert wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte. Selbst Virologen sagen: 50 Prozent ist Fleiß, 50 Prozent Glück. Es gilt: Hirn und Herz einschalten, Lebenserfahrung beachten, mit erfahrenen Menschen reden und dann handeln. Man muss auch Signale senden. Dass wir selbst Quarantäne-Bescheide ausfahren, stoppt nicht die Pandemie, aber es zeigt, dass wir handeln, dass es im Ernstfall schnell geht und man nicht lange auf Post von uns warten muss. So ein Bescheid hat auch eine andere Wirkung als mündliche Anordnungen.

Sie haben, wie viele Politiker, immer betont, dass die Entwicklung der Pandemie auch vom Verhalten des Einzelnen abhängt. Nehmen die Menschen die zunehmende Infektionszahl ernst?

Es gibt inzwischen sehr viele, die zumindest von Quarantäne betroffen sind. Das beeinflusst schon das Handeln der Leute. Andererseits gibt es immer noch Leichtsinn. Aber das ist bei uns nicht anders als anderswo. Wenn sich die Menschen vernünftig verhalten würden, gäbe es nicht solche Bilder wie in den Skigebieten.

Wenn viele die Vorschriften nicht beachten: Warum wird nicht mehr kontrolliert?

Wir setzen bei den Kontrollen Schwerpunkte, reagieren auch tagesaktuell. Eine Komplettüberwachung ist nicht möglich.

Welchen Sinn haben die Regeln dann überhaupt?

Sie sind wichtig für alle, die sie annehmen und sich daran halten. Nur ein bestimmter Teil der Leute macht was er will.

Manche ihrer Amtskollegen haben laute Kritik an der KVT geübt wegen deren fehlender Kommunikation bei den Impfzentren. Schließen Sie sich dem an?

Nein. Vielleicht läuft nicht immer alles rund. Aber dann muss man miteinander reden, dann geht es.

Sie sind nun fast schon ein Jahr lang im Dauerkampf gegen Corona. Wie bewältigen Sie persönlich den Stress und die Verantwortung, die auf ihnen lastet?

Manchmal habe ich schon Kopfschmerzen. Ich sehe auch die Belastung in vielen Gesichtern um mich herum. Das alles ist eine Herausforderung, die man nie mehr vergisst. Die viele Arbeit, ständig intensive Gespräche und ich greife tief in die Privatsphäre der Menschen ein. Aber ich mache das, um am Ende die Menschen im Gesundheitswesen zu entlasten. Die Frage ist immer: Was können wir tun, um neue Fälle möglichst zu vermeiden?

Bleibt da Zeit zum Luftholen?

Man braucht ab und zu Zeit abzuschalten, wenn auch nur ein paar Minuten. Am offenen Fenster tief durchatmen oder ein Lied hören, zum Beispiel. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich eine Frau, bei der ich mich anlehnen kann und sie gibt mir die Kraft, die ich brauche.