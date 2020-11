Unstrut-Hainich-Kreis: Landrat Zanker beklagt Verstöße gegen Corona-Regeln

Kontrollen in Einkaufsmärkten kündigte Landrat Harald Zanker (SPD) vergangene Woche an. Grund sei, dass besonders ein großes Geschäft wiederholt gegen die Hygiene-Auflagen verstoßen habe, während viele anderen sich daran hielten. Namen nannte Zanker nicht. Unsere Zeitung nahm dies zum Anlass, in einigen größeren Märkten stichprobenartig vorbeizuschauen, um zu sehen, wie gut die Corona-Regeln eingehalten werden. Das nicht repräsentative Ergebnis: kaum Verstöße.

Der Landrat unterstrich, dass die jeweiligen Ladeninhaber oder -betreiber verantwortlich seien, die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren oder Abstandsmarkierungen anzubringen sowie Desinfektionsmittel bereit zu stellen. Das werde nicht überall mit derselben Sorgfalt gehandhabt.

Desinfektionsmittel am Eingang und Hinweisschilder vorhanden

Die Recherche dieser Zeitung in zwölf Einkaufsmärkten der Konzerne Rewe, Aldi, Lidl, Netto und Edeka im Unstrut-Hainich-Kreis ergab, dass sich zumindest die Supermärkte an die Vorschriften halten. Desinfektionsmittel an den Eingängen sowie Hinweisschilder, die auffordern, die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen einzuhalten, waren in allen Märkten vorhanden, die im Rahmen der Recherche besucht wurden.

Einen Zwang, den Laden nur mit einem Einkaufswagen zu betreten und so die Kundenzahl zu begrenzen, gab es nirgendwo. „Das war im Frühjahr unsere marktinterne Regelung“, sagt Torsten Kirchner, Leiter eines Drogeriemarkts in Bad Langensalza. „Wir stellen aber trotzdem weniger Körbe und Wagen zur Verfügung, als wir Leute in den Laden lassen dürfen.“ Ähnlich handhabt es unter anderem ein Lebensmitteldiscounter in Bad Langensalza: „Wir können den Einlass nur mit den Wagen regulieren, das geht gar nicht anders. Aber es gibt keine Wagenpflicht, deshalb diskutieren wir das auch nicht, wenn jemand ohne Wagen reinkommt,“ so die Marktleiterin.

Einhaltung der Maskenpflicht ein Problem

Ein Problem in allen großen Läden scheint die Einhaltung der Maskenpflicht zu sein. „Manche Menschen stellen sich echt quer“, sagt eine Mitarbeiterin eines Mühlhäuser Lebensmittelmarktes. „Die versuchen dann, ohne Maske in den Laden zu kommen und beleidigen uns, wenn wir sie an die Maskenpflicht erinnern.“ Diesen Eindruck bestätigten unter anderem die beiden Marktleiter in Bad Langensalza: „Manche kommen an und sagen, sie hätten ein Attest, können es dann aber nicht vorzeigen“, sagt Kirchner.

„Wenn die Leute als Alternative auch kein Visier dabei haben, gilt bei uns: Maske auf oder raus.“ Das sei auf Dauer ermüdend, so der Marktleiter. „Die Leute werden aggressiver. Wir mussten sogar einmal die Polizei einschalten.“

Bußgelder in Höhe von insgesamt 35.000 Euro

In über 500 Fällen hat das Gesundheitsamt im Unstrut-Hainich-Kreis seit Inkrafttreten des Bußgeldkataloges Bußgelder verhängt. Dabei ging es vor allem um widerrechtliche Zusammenkünfte. Das bestätigte das Landratsamt. Insgesamt seien Bußgelder in Höhe von 35.000 Euro verhängt worden.

Die meisten Menschen seien aber vernünftig, meint Torsten Kirchner. „Es bessert sich auch gerade wieder. Viele sind etwas lockerer geworden im Umgang mit den Regeln. Das müssen wir jetzt erstmal wieder in die Köpfe kriegen.“

Ältere Kundschaft um eigene Sicherheit besorgt

Stephan Swaczina, Leiter eines Marktes in Bad Langensalza, hatte noch keine Probleme mit Maskenverweigerern. „Wir haben hier eine eher ältere Kundschaft, die ist ja auch um die eigene Sicherheit besorgt“, so Swaczina. „Mal guckt die Nase über dem Mundschutz hervor, aber dann sagen wir kurz was dazu.“

Übrigens: Gehamstert wird im Landkreis anscheinend auch nicht. Zwar habe es vor etwa zwei Wochen einen Anstieg an Toilettenpapier-Käufen gegeben, so Mitarbeiter und Marktleiter verschiedenster Supermärkte. Das habe aber schnell wieder nachgelassen. Und bei den Besuchen im Rahmen der Recherche für diesen Beitrag gab es auch keine leeren Regale zu sehen.