Die Feuerwehren im Unstrut-Hainich-Kreis sollen nun kontrolliert abbrennen lassen, was für Oster- und Walpurgisfeuer gestapelt wurde.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unstrut-Hainich-Kreis: Lieber verbrennen als verwerten

Kaum angenommen wurde das Angebot des Landkreises, für die Brauchtumsfeuer zu Ostern und zum Maisprung gestapeltes Holz abzufahren. Wegen der Corona-Beschränkungen waren die Feiern nicht möglich. Der Landkreis und der Abfallwirtschaftsbetrieb hatten dafür laut Landrat Harald Zanker (SPD) je 50.000 Euro eingeplant, um die Stapel abzufahren und zu entsorgen.

Laut Zanker nehme gerade mal eine Hand voll Kommunen das Angebot an, bringe es aber selbstständig zum Abfallwirtschaftsbetrieb. Dessen Kosten für die Entsorgung sind laut Behördenleiter „sehr überschaubar“.

Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) hatte kürzlich vor dem Stadtrat die Zusammensetzung des aufgestapelten Materials kritisiert: „Brauchtumsfeuer sind wichtig, aber sie sind nicht die Entsorgung von altem Baum- und Strauchschnitt.“

Sollte es in den nächsten Jahren weitere Probleme geben, dann, so kündigte Reinz an, wolle man darüber nachdenken, die Entsorgung von den Ortsteilen selbst bezahlen zu lassen. Sie erhalten aus dem städtischen Haushalt jährlich fünf Euro je Einwohner.