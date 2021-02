Unstrut-Hainich-Kreis: Mehr Infizierte in Kliniken

Sieben weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen werden im Krankenhaus behandelt. Für Dienstag meldete das Landratsamt 43 stationäre Patienten, am Montag waren es 36. Zudem wurden 38 Neuinfektionen gemeldet, in Summe gibt es damit 249 bestätigte Infizierte im Unstrut-Hainich-Kreis. Demgegenüber stehen 18 Genesene. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.