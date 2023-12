Alarmsystem schlägt an

Alarmsystem schlägt an Unstrut-Hainich-Kreis: Notruf 112 nach Ausfall wieder möglich

Unstrut-Hainich-Kreis Laut Kreisleitstelle gab es eine Störung im Mobilfunknetz

Die Rettungsleitstelle im Unstrut-Hainich-Kreis meldete am Montagmorgen Ausfälle des Notrufes 112 über das Mobilfunknetz. Betroffen war der Unstrut-Hainich-Kreis.

In Warnapps wie Katwarn wurde um 8.19 Uhr darauf hingewiesen, dass es eine Störung im Mobilfunknetz gibt, die zu Ausfällen führten. In dringenden medizinischen Fällen sollen Hilfesuchende den Notruf der Polizei wählen. Bürgerinnen und Bürger sollten ihre Nachbarn informieren und sich in den Medien informieren.

Die Störung wurde schnell behoben, gegen 8.45 Uhr war das Absetzen des Notrufes wieder per Handy möglich.