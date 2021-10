Unstrut-Hainich-Kreis: Radtour durch das Unstruttal

Auf dem Unstrutradweg nach Großvargula führt eine Tour, die am 30. Oktober in Mühlhausen startet. (Archiv-Foto)

Ins Unstruttal zwischen Mühlhausen und Großvargula führt eine Radtour am Samstag, 30. Oktober. Start ist laut einer Ankündigung um 10 Uhr am Bahnhof in Mühlhausen. Die Tour führt über den Unstrutradweg bis nach Großvargula. Auf dem Rückweg kehrt die Gruppe in der Klause in Nägelstedt ein.

Die Strecke durch den Kreis immer am Fluss entlang ist etwa 62 Kilometer lang. Auch E-Bikefahrer seien willkommen. Für die Verpflegung müssen die Teilnehmer selbst sorgen. Organisiert wird die Tour vom Radfahrerstammtisch Mühlhausen und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC).