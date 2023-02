Unstrut-Hainich-Kreis schrumpft weiter

Unstrut-Hainich-Kreis. Statistiker legen eine neue Einwohner-Berechnung bis ins Jahr 2042 vor. Sie ist optimistischer als bisherige Zahlen.

Die Bevölkerung im Landkreis wird bis zum Jahr 2042 schrumpfen. Statt wie heute rund 102.000 Einwohner werden es dann etwa 93.000 sein. Das ist das Ergebnis der jüngsten Vorausberechnung des Landesamts für Statistik. Noch nicht eingerechnet ist dabei, dass der Kreis zum Jahresbeginn mit einem Schlag rund 3500 Einwohner ans Eichsfeld verloren hat, per Gemeindeneugliederung. Laut Statistikern geht die Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren um 8,2 Prozent zurück. Der Wert ist niedriger als in früheren Berechnungen. Die gingen von nur noch 85.000 Kreis-Einwohnern schon im Jahr 2035 aus. Grund für die neuen Zahlen ist die steigende Zuwanderung aus dem Ausland.