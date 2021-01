Unstrut-Hainich-Kreis: Telefonbetrüger fordern sehr viel Geld

Mit erdachten Geschichten wollen Kriminelle an das Geld älterer Menschen gelangen. Viele dieser Täter sind rhetorisch sehr geschickt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Senioren in Altengottern und Henningsleben reagieren richtig.

Die Polizei registriert immer mehr betrügerische Anrufe bei Senioren. Freitagmittag wurden zwei Anzeigen auch aus Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis gestellt.

Bei einem Ehepaar in Altengottern gab sich eine Frau als Enkelin aus, die in Erfurt eine Wohnung ersteigern könnte – wenn ihr die Großeltern mehrere Zehntausend Euro überlassen. „Die Seniorin hat schnell reagiert und aufgelegt. Die Betrügerin versuchte es ein zweites Mal, da nahm der Ehemann ab und wies sie zurecht“, sagte Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Die Eheleute hätten die Familie informiert.

Das tat auch ein Paar aus Henningsleben, das von einem angeblichen Polizisten angerufen wurde. Die Tochter hätte einen tödlichen Unfall verursacht und käme gegen 40.000 Euro Kaution frei.

Nicht überall reagierten die Angerufenen so. Im Eichsfeld ergaunerten sich Ganoven 40.000 Euro. Auch da hieß es, ein Angehöriger habe einen Unfall verursacht und käme nur gegen Kaution frei. Das Geld wurde von einer Frau abgeholt. Laut Polizei war sie zwischen 28 und 30 Jahre alt, sehr schlank, trug einen blonden Zopf.

„Vorsicht bei derartigen Anrufen! Betroffene sollen sofort die Familie anrufen und die Polizei und sich, wenn möglich, die Telefonnummer des Anrufers notieren“, sagt Polizistin Fränze Töpfer.

In anderen Fällen wurde am Telefon vorgegaukelt, dass Angehörige an Covid 19 erkrankt und nur durch eine Impfung für 65.000 Euro zu retten seien.