Unstrut-Hainich-Kreis: Überraschung für Heimatfreunde

Der Vorstand der Sudetendeutschen Heimatfreunde will jedem Mitglied eine Weihnachtsüberraschung überreichen. Dafür ist das Büro am Lindenbühl 28 jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Den Heimatfreunden in Menteroda, Bad Langensalza, Kirchheiligen, Mülverstedt und Heyerode soll das Präsent persönlich überreicht werden, informiert Horst Müller.