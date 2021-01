Unstrut-Hainich-Kreis: Unterricht auf Distanz läuft gut

Susanne Kasten ist Schulleiterin in Kirchheilingen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Auch während des aktuell zweiten Lockdowns spielt sich der Schulalltag nur auf Distanz ab. Die Woche, die für Kinder und Jugendliche normalerweise mit einem Stundenplan streng getaktet ist, wird nun von Lehrern, Schülern und Eltern individuell organisiert.

Eine besondere Herausforderung, meint Daniela Vogt, Schulleiterin des Seiler-Gymnasiums in Schlotheim: „Das was der Lehrer für den Schüler im Unterricht leichter macht, das muss er sich nun alles erst mal alleine zuhause erarbeiten. Gerade in den jüngeren Klassen ist das schwierig.“ Das setze viel eigenverantwortliches Lernen und die Unterstützung der Eltern voraus, die aber nicht jeder Schüler habe.

Routinierter Umgang am Schlotheimer Gymnasium

An der weiterführenden Schule versuche man dennoch, die Tage mit drei bis vier Videokonferenzen pro Tag für jede Schulklasse so strukturiert wie möglich ablaufen zu lassen. Unterrichtsmaterialien werden in Schlotheim über die Thüringer Schulcloud bereitgestellt, die dann von den Schülern abgegeben und von den Lehrern notenfrei korrigiert werden. Das zeige den Lernfortschritt, sagt Daniela Vogt.

Dabei hätte man auf einen sicheren Umgang mit der Schulcloud, zumindest zum Teil in Präsenz, seit Anfang des Schuljahres hinarbeiten können. „Sowohl die Schüler als auch meine Lehrer sind bereits wesentlich routinierter im Lernen und Unterrichten auf Distanz“, sagt Daniela Vogt. Obwohl in ganz Thüringen aktuell wieder häufiger Probleme mit dem Online-System auftreten, würde es am Seiler-Gymnasium mit bislang positiver Resonanz genutzt.

Regelmäßiges Eltern-Feedback statt Videokonferenzen in Kirchheilingen

Mit Stand vom 4. Januar meldet das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien, kurz Thillm, 183.623 Schüler und 17.233 Lehrer an insgesamt 716 Schulen, die die Schulcloud aktiv nutzen.

Durch die freie Trägerschaft hat die Thepra Grundschule Kirchheilingen keinen Zugang zur Thüringer Schulcloud. Sie hat sich ein eigenes Online-System aufgebaut, um mit den Schülern und Eltern zu kommunizieren. Der Unterricht auf Distanz wird hier über Aufgaben mit Abgabedatum, kleine Tests, die nicht bewertet werden sowie Rückmeldungen der Erziehungsberechtigten sichergestellt. Mehr als drei bis vier Beschäftigungsstunden am Tag ist Grundschulkindern und Eltern laut Schulleiterin Susanne Kasten aber nicht zuzumuten.