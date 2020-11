Unstrut-Hainich-Kreis: Vergangenheit soll nicht vergessen werden

Gedenken am Denkmal in Henningsleben, von links: Volker Pöhler, Major Oliver Zwick (Aufklärungsbataillon 13 aus Gotha) und Bürgermeister Matthias Reinz.

Unstrut-Hainich-Kreis. Wie vielerorts wurde auch in Bad Langensalza und Herbsleben am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht.

Der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft wurde am Volkstrauertag vielerorts im Unstrut-Hainich-Kreis gedacht. Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) bedauerte, dass wegen der Corona-Situation die öffentliche Gedenkfeier abgesagt werden musste und nur im kleinen Kreis stattfinden konnte.

Zuerst legte er am vergangenen Sonntag am Kriegsdenkmal in Henningsleben einen Kranz nieder – zusammen mit dem zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten Volker Pöhler (CDU), Major Oliver Zwick von der Patenkompanie, dem Aufklärungsbataillon 13 in Gotha, und dem Ortsteilbürgermeister Henningslebens Torsten Schmied (WIR) und dessen Familie, die sich im Ort sehr engagiert. Reinz mahnte, die Taten der Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Auch 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gebe es Tod, Verfolgung, Zerstörung, Hunger und Trauer, sagte er.

Anschließend erfolgte auf dem Hauptfriedhof in Bad Langensalza ebenfalls das Gedenken mit Kranzniederlegung. Weil es auf der ganzen Welt zu jeder Zeit Kriegsereignisse gibt, wird der Volkstrauertag als Gedenktag genutzt. „Wir brauchen eine intakte Erinnerungskultur an die Gefallenen, um den Frieden als kostbares Gut zu sehen. Wenn der Friedensgedanke im Arbeits- und Lebensalltag oft nicht aufkommt, brauchen wir heute, mehr denn je, diesen Tag der Besinnung“, erklärte Reinz.

Unter anderem gab es auch in Herbsleben eine Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof. Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) legte mit der ersten ehrenamtlichen Beigeordneten Katrin Seeber (Linke) und Vertretern des Logistikbataillon Gotha einen Kranz nieder.