Unstrut-Hainich-Kreis: Vortrag zum Gartenschläfer im Wildkatzendorf

Hütscheroda. Um den Gartenschläfer zu schützen, hat der BUND eine Kampagne gestartet. Projektleiter des BUND Thüringen, Thomas Mölich, möchte im Unstrut-Hainich-Kreis in einem Vortrag über die Tiere berichten.

Der Gartenschläfer ist innerhalb weniger Jahre in vielen Regionen sehr selten geworden oder bereits verschwunden. Deswegen findet am Sonntag, 19. März, um 16 Uhr in der Wildkatzenscheune im Wildkatzendorf in Hütscheroda ein Vortrag statt. Thomas Mölich, Biologe und Projektleiter des BUND Thüringen möchte über die Tiere und ihre Lebensweise im Rahmen der bundesweiten Schutzkampagne des BUND aufklären. Der Vortrag ist für Familien geeignet. Der Eintritt pro Person beläuft sich für Erwachsene auf 7,50 Euro und für Kinder zwischen drei und 12 Jahren auf 5,50 Euro. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung im Wildkatzendorf (Telefon: 036254/865180 oder E-Mail: info@wildkatendorf.de).