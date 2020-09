Unstrut-Hainich-Kreis war zentral für römisch-germanische Geschichte

Schmuckstücke lassen sich relativ leicht datieren, denn auch in der Zeit der Römer gab es Modetrends, weiß Museumsdirektor Thomas T. Müller.

Mühlhausen. Fundstücke aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und anderen Regionen Thürringens sind in der Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz“ im Mühlhäuser Kulturhistorischen Museum zu sehen.

Wir befinden uns im ersten Jahrhundert nach Christus. Ganz Germanien ist frei vom römischen Einfluss aus dem benachbarten Gallien. Ganz Germanien? Nein! Eine von heutigen Thüringern bevölkerte Region befindet sich im regen Austausch mit den Römern. Das Besondere daran? Bis vor Kurzem waren sich Archäologen nicht sicher, ob die Römer überhaupt in Germanien waren oder das Gebiet einfach sich selbst überlassen haben. Jetzt ist im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen eine Gesamtschau römischer Funde in Thüringen zu sehen – zum ersten Mal im Bundesland.