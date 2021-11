Unstrut-Hainich-Kreis: Weitere Umzüge der Kreisverwaltung

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises strukturiert sich schrittweise neu.

Die Umzüge der Kreisverwaltung im Zuge der Zentralisierung gehen weiter. Wie Landrat Harald Zanker (SPD) im Kreistag berichtete, habe man in der Bonatstraße neue Regale aufgebaut und das Verwaltungsarchiv umgezogen. Nun sollen weitere Archivteile aus der Brunnenstraße in die Bonatstraße ziehen. Danach würde unter anderem das Mietobjekt in der Thomas-Müntzer-Straße aufgegeben. Dann ziehe der Fachdienst Bau und Umwelt an den Lindenbühl. Der Standort Bad Langensalza wird dabei aufgegeben.