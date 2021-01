Unstrut-Hainich-Kreis: Wie Corona den Abschied erschwert

Im Landkreis sind seit Pandemiebeginn mittlerweile 86 Menschen an oder mit Corona gestorben, sagt die aktuelle Statistik. Die Zahlen steigen weiter. Zusätzliche Hygienemaßnahmen und der gestiegene Verwaltungsaufwand erschweren die Arbeit von Bestattern. Dazu kommt der psychische Druck, direkt mit Infizierten in Kontakt zu kommen. Und die Bestatter müssen es schaffen, unter Pandemiebedingungen überhaupt noch einen würdevollen Abschied zu gewährleisten.

Zwei Beispiele aus dem Unstrut-Hainich-Kreis zeigen die dennoch angespannte Lage: Peter Israel vom Bestattungshaus „Am Reiterdenkmal“ in Bad Langensalza hat über das gesamte vergangene Jahr hinweg mehr Sterbefälle als in den Vorjahren registriert. Kritisch sei die Situation noch nicht. „Wir sind gut ausgelastet, aber nicht überlastet.“ Ob die steigenden Todeszahlen mit Corona in Verbindung gebracht werden können? Beantworten können er und seine beiden Kollegen die Frage nicht. Auf vielen Totenscheinen stehe jedenfalls „Corona“ als Todesursache. Zudem sei die Zahl der Abholungen aus Krankenhäusern und Pflegeheimen gestiegen. In Letzteren herrsche die Pflicht zum Vollschutz – zur Minimierung einer gegenseitigen Ansteckung. Vollschutz im Krankenhaus sei dagegen nur bei bestätigter Corona-Infektion des Verstorbenen Pflicht.

Verordnungen für Trauerfeiern ändern sich

Und die Pandemie erschwert einen würdigen Abschied. Für Schwierigkeiten sorgen die je nach Infektionslage wechselnden Verordnungen für Trauerfeiern, meint Israel. Derzeit seien diese nur im engsten Familienkreis mit maximal zehn Personen möglich. Auf dem Dorf seien vor Corona nicht selten bis zu 150 Trauernde auf den Friedhof gekommen. Doch die meisten Angehörigen seien nun sehr einsichtig. Ein Abschied nach der Trauerzeremonie alleine am Grab sei immer möglich. Kämen doch mehr Menschen, könnten nur die Eigentümer der Friedhöfe, also die Gemeinden oder die Kirchen, das Hausrecht ausüben.

In einem größeren Bestattungshaus im Raum Mühlhausen – der Name soll nicht in der Zeitung stehen – spricht man von einer „angespannten Situation“. Im Herbst habe es einzelne Todesfälle mit Corona als Ursache gegeben. Seit Anfang Dezember gebe es mehr Tote als in den Monaten zuvor. Bei den meisten Älteren sei Corona die Todesursache, laut Totenschein. In Pflegeheimen mit bereits nachgewiesenen Ausbrüchen sei man öfter. Auch hier gehen die Bestatter unter Vollschutz rein: Einweg-Anzüge, Handschuhe, FFP3-Maske – alles wird nach einer Benutzung entsorgt.

Angespannte Situation auch bei Krematorien

Die Lage in den Krematorien sei ebenfalls angespannt, heißt es, ebenso bei den Lieferanten von Särgen. Zudem trage Corona zu einer Verzögerung bei den Formalitäten bei. Angehörige seien manchmal in Quarantäne; das mache Absprachen schwieriger. Und die Standesämter seien unterbesetzt. Einige Verstorbene müssten, weil sie aus Kapazitätsgründen verlegt worden waren, aus weiter entfernten Krankenhäusern zurückgeholt werden.

Das alles führe dazu, dass Feuerbestattungen nicht, wie bisher, eine Woche nach dem Tod stattfinden könnten. In einigen Fällen hätten sich die Angehörigen auch dazu entschieden, mit der Beisetzung noch zu warten, bis sich die Corona-Situation entspanne. Bei einer Urnenbeisetzung habe man ein halbes Jahr Zeit dafür. Die wenigen Erdbestattungen seien derzeit noch innerhalb der Zehn-Tage-Frist machbar.

Für die Mitarbeiter sei die Situation körperlich und psychisch belastend. „Ausfallen darf jetzt niemand“, sagt der Chef des Bestattungshauses. Deshalb versuche man unter anderem mit Lüftungstechnik in den Räumen und zusätzlichen Schutzmaßnahmen, auch im privaten Bereich, eine Infektion der Mitarbeiter zu verhindern.