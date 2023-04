Unstrut-Hainich-Kreis: Zwei neue Wanderungen des Hainich-Rennstieg-Vereins

Schlotheim. Der Hainich-Rennstieg-Verein plant zwei Wanderungen. Es soll über die Heilinger Höhen und den Hainichlandweg gehen.

Der Hainich-Rennstieg-Verein plant zwei Wanderungen. Die erste Tour über die Heilinger Höhen beginnt am Samstag, 15. April, um 10 Uhr in Schlotheim am Parkplatz Hohgang, ist mittelschwer und führt über eine Länge von 15 Kilometern. Die Wanderung ist auch als Kurzwanderung möglich, weitere Infos unter Tel.: 036021/80179. Am Dienstag, 18. April, um 13 Uhr startet die zweite leichte und zehn Kilometer lange Wanderung auf dem Hainichlandweg nach Schönstedt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz an der Molkereistraße in Bad Langensalza, Infos unter Tel.: 03603/845581.