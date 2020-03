Für den Unstrut-Hainich-Kreis gibt es jetzt in Mühlhausen eine Abstrich-Stelle für Coronavirus-Verdachtsfälle und -Infizierte.

Für den Unstrut-Hainich-Kreis hat am Montag in Mühlhausen eine zentrale Abstrich-Stelle für Coronavirus-Verdachtsfälle und -Infizierte die Arbeit aufgenommen.

Unstrut-Hainich: Mühlhausen öffnet zentrale Abstrich-Stelle für Coronavirus-Verdachtsfälle

Das Abstich-Zentrum in Mülhausen befindet sich im Barbaraheim, im Lindenhof 1, und ist über einen separierten Eingang zu erreichen. Das teilte Montagfrüh die Kassenärztliche Vereinigung mit.

Unbedingte Voraussetzung für einen Test sei die Anmeldung und Anamnese über den medizinischen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 beziehungsweise über einen Haus- oder Facharzt. Dort werde entschieden, ob ein Corona-Abstrich erforderlich ist und schließlich ein Termin in der Corona-Abstrich-Stelle vereinbart.

Die Prozedur dauert etwa zehn Minuten, in denen Mediziner, jeweils komplett in weiße Ganzkörper-Schutzkleidung gehüllt, die Gesundheitsdaten erfassen, Proben in Form eines Nasenabstrichs nehmen sowie Erläuterungen und Belehrungen weitergeben. Mit dem Testergebnis sei allerdings erst in fünf bis sieben Tagen zu rechnen.

Die zentralen Anlaufstellen sollen die Arztpraxen entlasten. Initiator ist die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT). 60 bis 70 Prozent aller Menschen werden sich mit dem Coronavirus anstecken, schätzt die Bundesregierung.

Geöffnet ist die Anlaufstelle montags bis freitags 18 und 20 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr.

Hausärzte, die einen Anruf eines Patienten erhalten, der nach ihrer Meinung und den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts einen Abstich zum Prüfen auf den Corona-Virus verlangen sollte, müssen sich bei der KVT melden. Dort ist eine priorisierte Telefonnummer eingerichtet; damit könne die Abstrich-Entnahme koordiniert werden.

Innerhalb von 24 Stunden müssen die Mediziner alle begründeten Verdachtsfälle dem Gesundheitsamt des Landkreises melden – und zwar mit Namen und den Kontaktdaten der betroffenen Person.