Unstrut-Pegel wieder gesunken

Die braunen Wassermassen der Unstrut am Wehr in Görmar hat Wetterbeobachter Eckhard Götze aus Grabe am vergangenen Samstag (30. Januar) fotografiert. Vor allem das Schmelzwasser dürfte für den zeitweisen, nicht kritischen Anstieg des Pegels gesorgt haben. So lagen auch die Werte an den offiziellen Messstellen in Ammern und Nägelstedt an diesem Tag über dem Durchschnitt, allerdings noch deutlich unter der Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser.

In den kommenden Tagen sollen, laut Wetterbericht, Schneefälle für weiteren Niederschlag sorgen. Aufgrund der eisigen Temperaturen haben diese aber vorerst keinen Einfluss auf die Pegelstände der Flüsse, sagt Eckhard Götze.