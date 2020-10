Unterhaltsame Reise durch die Region Unstrut-Hainich

Mühlhausen. Der Heyeröder Reiner Schmalzl stellt sein Buch „Unstrut-Hainich für Klugscheißer“ vor. Das gibt es in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Mühlhausen.

Am Erbauer des Schieferhofes in Nägelstädt scheitert auch er. Hans? Adam? Aus dem Stegreif kann selbst Reiner Schmalzl (66) aus Heyerode, Journalist und Autor mit dem besonderen Faible für Heimatgeschichte, nicht alle Quizfragen aus seinem gut 100 Seiten dicken Büchlein „Unstrut-Hainich für Klugscheißer“ beantworten. In zwei Veranstaltungen führt er Dienstagabend in der Stadtbibliothek in der Jakobikirche durch den Landkreis.

Schmalzls Interessenschwerpunkte werden schnell deutlich: Kirche, Eichsfeld, Mühlhausen, Vogtei, Röblings Lebenswerk, Briefmarken – und das Röhrenwerk, der VEB Mikroelektronik. Dass im Hinterhaus des Beurenhofes einst Taschenrechner produziert wurden, ist selbst manch altem Mühlhäuser entfallen. 1973 wurde dort der erste Taschenrechner der DDR zusammengebaut, damals noch mit Schaltkreisen aus Amerika, zwei Jahre später dann mit einheimischen.

Erster Taschenrechner der DDR entstand in Mühlhausen

Den Minirex 75 hat Schmalzl zur Buchvorstellung dabei und meint: „Der geht immer noch.“ Staunen auch beim blauen Messe-Männchen, dem Symbol der Leipziger Messe, das von in der Landwirtschaft tätigen Frauen in Winterarbeit Kopf und Hut verpasst bekam – in Lengenfeld unterm Stein. Entstanden ist das Büchlein innerhalb weniger Wochen in der ersten Jahreshälfte 2020. Dass es Reiner Schmalzl an Motivation gefehlt hat, die Arbeit zu beginnen, verhehlt er nicht. „Was soll man nur über den Kreis schreiben?“, habe er sich gefragt und letztlich selbst viel Neues entdeckt, „besonders über den Raum Bad Langensalza, der hat so viel zu bieten.“

Es sei Buchhändlerin Heike Strecker gewesen, die mit der Stadtbibliothek den Abend organisierte, die ihn – freundlich formuliert – hatte regelmäßig anstupsen müssen. Erbauer des Nägelstädter Schlosses war übrigens Hans von Germar.

Das neue Buch „Unstrut-Hainich für Klugscheißer“, das 26. in der Klugscheißer-Reihe des Klartext-Verlages, gibt es in der Geschäftsstelle dieser Zeitung, Steinweg 88, in Mühlhausen.