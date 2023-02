Unternehmer im Unstrut-Hainich-Kreis: Schließung des Gymnasiums wäre existenzbedrohend

Schlotheim. Zwei Dutzend Unternehmer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis kritisieren die Pläne der Kreisverwaltung, das Seiler-Gymnasium zu schließen. Das sind ihre Befürchtungen.

Zwei Dutzend Unternehmer der Stadt Schlotheim und der Gemeinde Nottertal-Heilinger-Höhen formulieren ihren Protest gegen die von der Kreisverwaltung angedachte Schließung des Seiler-Gymnasiums. Im Sommer 2025 soll dort Schluss sein. In das Gebäude soll die Grundschule ziehen.

Die Schulschließung – neben dem Gymnasium wackelt auch die Existenz der Förderschule in Bad Langensalza, die diesen Sommer schließen soll – soll dem finanziell angeschlagenen Landkreis helfen, den Haushalt zu konsolidieren. Am Dienstag, 21. Februar, gibt es um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung zu Haushalt und Schulnetzplanung. Die Entscheidung obliegt den Kreistagsmitgliedern am 6. März, ab 16 Uhr, im Barbaraheim an der Sondershäuser Landstraße/Lindenhof 1.

Der offene Brief der Unternehmer ist adressiert an Landrat Harald Zanker (SPD) und die Mitglieder des Kreistages. Firmen als auch deren Beschäftigte seien darauf angewiesen, dass eine enge Zusammenarbeit mit dem Seiler-Gymnasium gepflegt wird. „Unsere Beschäftigen zählen auf eine funktionierende Schullandschaft in ihrer unmittelbaren Umgebung“, meinen die Firmenchefs. Durch eine Schließung würden die Unternehmen Auszubildende oder studierte Mitarbeiter verlieren, die die Firmen in Praktika und bei Veranstaltungen haben kennenlernen können.

Bei weiterem Verlust der Attraktivität der Region sei anzunehmen, dass sich die Unternehmen aus der Region verabschieden. Zudem würde das Gebiet für junge Familien, die einen Wohnort und eine Arbeitsstelle suchen, unattraktiv.