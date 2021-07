Spendenübergabe der Tupag-Agrar an den evangelischen Kindergarten in Oberdrola. Im Bild vorn sind: Evely Bergemann vom Kindergarten, Frida , Sören Reinbeck und Kalotta.

Unterstützung für Kinderschlösschen in Oberdorla

Oberdorla. Über eine Unterstützung in Höhe von 3500 Euro konnte sich der evangelische Kindergarten in Oberdorla vor wenigen Tagen freuen.

Über eine Unterstützung in Höhe von 3500 Euro konnte sich der evangelische Kindergarten in Oberdorla vor wenigen Tagen freuen. Wie Sören Reinbeck (vorn rechts) vom Unternehmen Tupag-Agrar berichtet, habe sich der Vogteier Betrieb gemeinsam mit einem Landmaschinenhersteller bereits zu Beginn des Jahres entschlossen, dem „Kinderschlösschen“ im Ort finanziell unter die Arme zu greifen. Seit gut einem Jahr werde hier gebaut, viele Unwägbarkeiten hätten die Kasse geschmälert. „Über die Unterstützung freuen wir uns riesig, nur so ist es uns jetzt möglich, Kinderkrippengerechte Möbel anzuschaffen“, sagt Kita-Leiterin Evelyn Bergemann (vorn links).