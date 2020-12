Unterstützung für Nordthüringer Landräte bei Protest gegen Berufsschulpläne

Unstrut-Hainich-Kreis. Mit einem einstimmigen Beschluss wendet sich der Kreistag gegen die vom Land vorgeschlagenen Änderungen des Berufsschulnetzes. Das Gremium stellte sich hinter die Stellungnahme der vier Nordthüringer Landräte in der laufenden Anhörung und fordert überdies, das neue Berufsschulnetz um zwei Jahre aufzuschieben. Denn die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Digitalisierung hätten mittelfristig absehbar größere Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt, die nicht berücksichtigt worden seien und in neue Festlegung auch noch nicht einfließen können.

Das neue Berufsschulnetz soll ab Mitte 2022 gelten. Das Land hört dazu bis Ende Februar die Kreise an, die sich in Bildungsregionen organisiert haben. In der Nord-Region mit den Kreisen Eichsfeld, Unstrut-Hainich, Kyffhäuser und Nordhausen wären zehn Ausbildungsgänge betroffen. Sie sollen laut Vorschlag des Bildungsministeriumkonzentriert oder ganz verlagert werden, vor allem nach Erfurt.

Die vier Landräte widersprechen in einer Stellungnahme einem Großteil der Vorschläge, denen am Standort Mühlhausen zum Beispiel die Beschulung von angehenden Rechtsanwalts- und Steuerfachangestellten, Kaufleuten für Büromanagement, Fleischer und Fleischfachverkäufern zum Opfer fallen würden.

„Das ist das falsche Zeichen, weil dadurch der ländliche Raum geschwächt wird“, sagte Claudia Zanker, deren SPD-Fraktion den Beschluss im Kreistag eingebracht hatte. Zudem fürchte man, dass der Fachkräftemangel in der Region zunehme, wenn die Berufsschulen weiter zentralisiert würden.

Peter Ewert (Grüne) kritisierte, dass bei den Plänen zu wenig beachtet würde, was die Kreise bereits in ihren Schulen über Investitionen geschaffen hätten und auch die Verkehrsverbindungen für Berufsschüler müssten bei der Netzplanung eine größere Rolle spielen. Man solle wegen der vielen derzeitigen Unwägbarkeiten einen längerfristigen Aufschub fordern, brachte er im Namen des Bildungsausschusses erfolgreich einen Ergänzungsantrag ein.