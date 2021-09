Urbach weiter Chef der CDU im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Die CDU stellt sich im Unstrut-Hainich-Kreis neu auf – mit den bekannten Gesichtern.

Landtagsabgeordneter Jonas Urbach wurde in Mühlhausen mit 97 Prozent zum CDU-Kreis-Vorsitzenden gewählt – so wie 2019. Stellvertreter sind Jane Croll (Wiegleben), Jeremi Schmalz (Weberstedt), Klaus Zunke-Anhalt, Bürgermeister Rodebergs. Ziel ist es, wieder aktiver zu werden, „aufholen, was bei der Corona-Pandemie nicht möglich war“, sagt Urbach. Zudem gehe es darum, Kandidaten für Bürgermeister-Wahlen wie für Dünwald zu finden. Fest steht, dass Robin Kilian in Klettstedt und Janine Schäfer in Kutzleben antreten.