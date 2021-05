Ursache für Leck am Freibad Schwanenteich weiter unklar

Mühlhausen. Auch eine Kamerabefahrung der Rohrleitungen brachte keine neuen Erkenntnisse. Der Saisonstart ist ungewiss.

Die Ursache für das Leck am Leitungssystem im Freibad am Schwanenteich ist weiter unklar. Die Befahrung der Rohre mit einer Kamera am Mittwoch ergab keine neuen Erkenntnisse. Ein Teil der Leitungen habe mit dieser Technik nicht inspiziert werden können, sagte Fachdienstleiter Stefan Zeuch von der Hochbau- und Gebäudeverwaltung der Stadt. Am Donnerstag soll es Gespräche mit der Baufirma zur weiteren Ursachenforschung geben. Man wolle alle Energie in die Beseitigung des Problems stecken, um die Badesaison bald starten zu können.

Bereits bei der Inbetriebnahme des Bads für die kommende Saison vor etwa drei Wochen wurde festgestellt, dass einer der beiden Schwallwasserbehälter, ein Zwischenspeicher vor der Wasseraufbereitung, extrem viel Wasser verloren hatte, rund 40 Kubikmeter. Daraufhin wurden die Schieber dicht gemacht und der Behälter untersucht. Nun begutachtete eine Fachfirma auch die Rohre – ebenfalls ohne das Leck zu finden.

Wird die Ursache gefunden, erfolgt die Beseitigung des Mangels laut Stadtverwaltung im Rahmen der vierjährigen Gewährleistung. Für die Stadt entstünden keine Kosten. Allerdings könnte sich dadurch der Saisonstart verzögern. Badleiter Martin Fromm sagt, man sei grundsätzlich startklar. Die Eröffnung sei nun abhängig von den Arbeiten, dem Wetter und der Corona-Lage. Ein Hygienekonzept ähnlich dem im vergangenen Jahr sei erstellt worden.

Nach Kritik aus Reihen der Fraktion CDU/Freie Wähler, über den Schaden im Bad nicht rechtzeitig informiert worden zu sein, reagiert nun auch Uwe Seeber als Vorsitzer der Fraktion Bürgerliste für Mühlhausen/FDP und als Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe auf das Geschehen. Das Problem sei lange bekannt. „In all der Zeit wurden wir nicht darüber informiert. Das ist ein klarer Vertrauensbruch“, meint Seeber in Richtung Stadtverwaltung und Wirtschaftsbetriebe, die das Bad betreiben.