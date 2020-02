Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebenden.

Valentinsabend im Petrigemeindehaus

Zu einem Valentinsabend unter dem Motto „Rote Lippen soll man küssen“ sind am Freitag, 14. Februar, Paare ins Petrigemeindehaus in Mühlhausen eingeladen. Wie Pfarrer Tobias Krüger informiert, sollen Schnulzen und Liebeslieder gesungen werden. Auch Paarspiele sind geplant. Dazu gebe es Hochzeitsuppe, Liebesknochen, Sekt und andere Delikatessen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Am Ende können sich laut Krüger die Paare segnen lassen.