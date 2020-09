Veränderungen in Pfarreien im Unstrut-Hainich-Kreis

Landkreis. In den katholischen Pfarreien im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es einige Wechsel. Unter anderem übernimmt Mühlhausens Pfarrer Andreas Anhalt zusätzliche Aufgaben in Erfurt.

Im Unstrut-Hainich-Kreis hat es einige Veränderungen bei den Pfarrstellen, in der geistlichen Seelsorge gegeben. Das hat das Bistum Erfurt im jüngsten Amtsblatt bekannt gegeben. So ist zum Beispiel Andreas Anhalt, Pfarrer in Mühlhausen, seit dem 9. September Mitglied des Kathedralkapitels in Erfurt. Eine zusätzliche Aufgabe, der Kreisstadt wird er erhalten bleiben.