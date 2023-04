Veranstaltung in Mühlhausen ist restlos ausverkauft

Kurzentschlossene können in Mühlhausen noch an einem bunten Programm teilnehmen. Für eine Veranstaltung gibt es aber bereits keine Karten mehr.

ADFC lädt in Mühlhausenzum Radfahrstammtisch

Radfahrbegeisterte treffen sich wieder in Mühlhausen. Am Montag, 17. April, 19 Uhr, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in das Brauhaus „Zum Löwen“ in der Felchtaer Straße zum Radfahrstammtisch ein. Dort sollen kommende Touren geplant werden und Interessierte bekommen die Möglichkeit, sich mit anderen Interessierten über das Fahrradfahren auszutauschen.

Freie Plätze an Volkshochschule für Kurzentschlossene

In einigen Kursen der Volkshochschule in Mühlhausen sind für Kurzentschlossene noch freie Plätze verfügbar. Dazu zählen ein Fitness- und Nähkurs, Italienisch für Anfänger, Englisch für Anfänger, Wassergymnastik, ein Kunstkurs und ein Excel-Grundkurs. Die Kurse finden ab der kommenden Woche in der Volkshochschule in Mühlhausen statt. Für mehr Informationen oder die Anmeldung können Interessierte die Volkshochschule unter www.vhs-uh.de oder unter Telefon: 03601/812691 erreichen.

Ausverkaufter Benefizabend des Museen-Freundeskreises

Der Benefizabend „Die gute alte Zeit“ am Dienstag, 9. Mai, 19 Uhr des Freundeskreises Mühlhäuser Museen in der Rathaushalle in Mühlhausen ist restlos ausverkauft. Es wird keine Abendkasse geben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.