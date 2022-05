Veranstaltung in Mühlhausen nimmt rechten Terror in Fokus

Mühlhausen. Landtagsabgeordnete Dorothea Marx spricht über Aufklärung der der NSU-Morde und nötige Konsequenzen.

Über den Stand der Aufarbeitung der größten neofaschistischen Terrorwelle in der deutschen Nachkriegsgeschichte informiert die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx (SPD) am 16. Mai in Mühlhausen. Die Veranstaltung, zu der die Naturfreunde, Linke, SPD und Grüne einladen, beginnt um 19 Uhr im „Café International“ in der Görmarstraße 8-10.

Marx berichtet über die Aufklärungsarbeit zu der rechtsextremistischen Mordserie, die 2011 endete. Sie will mit Interessierten auch über offene Fragen und nötige Konsequenzen aus dem Geschehen damals diskutieren.