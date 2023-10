Veranstaltungen im Unstrut-Hainich-Kreis

In Mühlhausen sind die Dinosaurier los. Doch es gibt auch Tipps für Freunde der Aquaristik und der Satire, Angebote für Geschichtsfreunde und Wanderer. Der Veranstaltungskalender ist gut gefüllt.

Aquarienbörse in Mühlhausen

Zu einer Aquarienbörse lädt das Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“, Puschkinstraße 8, am 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, ein. Ganz egal ob Hobbyaquarist oder auch einfach nur als interessierter Besucher, hier gibt es alles rund um Guppy, Wels und Skalar, Pflanzen und aquaristisches Zubehör. Rund um die Aquarien ist Zeit zum Fachsimpeln, schauen und zum kaufen. Für Kinder in Begleitung ihrer Eltern ist der Eintritt frei.

Mühlhäuser Satireherbst in der 3K-Theaterwerkstatt

Unter dem Titel „Mit Dracula auf der Titanic - Filmhits reloaded“ können Besucher im Rahmen des Mühlhäuser Satireherbstes am 20. Oktober, ab 20 Uhr, große Songs der letzten 50 Kinojahre mit schrägen neuen deutschen Texten erleben. Dabei wird dann in der 3K-Theaterwerkstatt in der Kilianikirche, Unter der Linde 7, aus einem „Goldfinger“ vielleicht ein „Blechreder“, oder „Eye oft the tiger“ verwandelt sich in einen schnurrendenden Schmusekater. „Zu Asche zu Staub“ aus Babylon Berlin transformiert in eine beißende Konsumkritik als Neufassung unter dem Titel „Zu Aldi, zu Norma“. Und wenn bei „Lady Marmelade“ endlich die Strapsgürtel fallen, dann ist klar, dass jede Menge komische Aspekte in den „Filmhits reloaded“ stecken.

Doch geht es bei „Mit Dracula auf der Titanic“ nicht allein um einen frechen „Umbau“, sondern vor allem auch um eine ganz große Verbeugung vor unsterblichen Melodien. Und wenn der einsame Vampir dann seine Braut in die Arme schließt oder die Titanic am Ende doch wieder untergeht und der Herzschmerz zuschlägt, dann ist bewiesen, dass man sich der Wirkung mancher Songs eben schlicht nicht entziehen kann.

Dinosaurier laufen frei durch Mühlhausen

Die Dinos kommen – und zwar zur Kulturstätte Schwanenteich nach Mühlhausen. Die Jurassic Live Tour gastiert dort am 21. Oktober, 14 und 17 Uhr, sowie am 22. Oktober, 11 und 15 Uhr. Zu sehen sind kleine und große Dinosaurier, die sich frei laufend durchs Publikum bewegen. In diesem Jahr wird ein neues Programm mit vielen Neuen Dinos Präsentiert. Kindgerecht werden die Besonderheiten und Lebensweisen der Dinosaurier erklärt. Die Vielfalt an Dinosauriern die in der Show ist einzigartig. Zu erleben ist ein freilaufender T-Rex mit sieben Mete Länge. Dabei handelt es sich nicht um Animatronik-Figuren, die immer wieder denselben Bewegungsablauf wiederholen.







Vortrag über Sondergrabfelder und Ehrenhaine auf dem Mühlhäuser Neuen Friedhof.

Der Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegeverein lädt für Mittwoch, 18. Oktober, 19 Uhr, in die Stadtbibliothek Jakobikirche zum Vortrag über Sondergrabfelder und Ehrenhaine auf dem Mühlhäuser Neuen Friedhof. Referent ist Martin Sünder. Der in den 1920er -Jahren angelegte Mühlhäuser Neue Friedhof spiegelt das Formgefühl der Zeit in hohem Maße wider und wurde deshalb in die Denkmalliste aufgenommen. Sünder wird die Umstände ihrer Anlage erläutern.



Waldverein Mühlhausen unterwegs nach Ammern





Kaisershagen ist am Donnerstag, 19. Oktober, Startort einer Tour des Mühlhäuser Waldvereins. Sie führt durch das Naturschutzgebiet Flachstal nach Reiser und dann nach Ammern. Sie Acht-Kilometer-Wanderung wird als leicht eingeschätzt. Der Bus fährt die Wanderer 9.30 Uhr vom Bahnhof Mühlhausen und um 9.40 Uhr vom Busbahnhof nach Kaisershagen. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Die Rückkehr von Ammern müsse individuell organisiert werden.