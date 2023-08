Veranstaltungen und Straßensperrung: Kurznachrichten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

In Bad Langensalza gibt es am 16. September ein Benefizkonzert.

Wanderung um dieBurg Scharfenberg

Rund um die Burgruine Scharfenberg im Wartburgkreis führt die nächste Wanderung des Hainich-Rennstieg-Vereins am Samstag, 26. August. Sie startet um 10 Uhr am Sportplatz in Thal bei Ruhla. Über die Scharfenbergpromenade geht es von dort zum Königshäuschen und über die alte Weinstraße bis zum Meisenstein. Die mittelschwere Tour ist 15 Kilometer lang.

Vorverkauf für Weihnachts-und Neujahrskonzert gestartet

Gestartet ist der Vorverkauf für das traditionelle Weihnachts- und das

Neujahrskonzert in Bad Langensalza – am 16. Dezember mit der Thüringen-Philharmonie Gotha/Eisenach und am 6. Januar mit dem Lohorchester Sondershausen. Karten gibt es bei Ticketshop Thüringen und der Touristinformation.

Benefizkonzertfür Blasmusik-Nachwuchs

Für ein Benefizkonzert zugunsten des Jugendblasorchesters Nägelstedt kommt das Polizeiorchester Thüringen am 16. September ins Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza. Auch der Nachwuchs aus dem Ortsteil wird dabei auftreten. Der Kartenvorverkauf findet statt am Montag, 28. August von 18 bis 20 Uhr in der Musikschule in Nägelstedt.

Vollsperrung der B 249nach Wanfried

Wegen Baumschnitt ist die B 249 von Katharinenberg nach Wanfried zwischen Kalkhof und dem Abzweig Wendehausen am Wochenende voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 25. August, und sollen bis Sonntag dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert von Katharinenberg über Diedorf, Wendehausen und Altenburschla nach Wanfried – ebenso umgekehrt.