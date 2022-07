Verdacht auf Brandstiftung in Mühlhausen: Feuer in Wohnung mit 35.000 Euro Schaden

Mühlhausen. Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand in einer Wohnung wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus war erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kreuzgraben in Mühlhausen mussten Sonntagabend ihre Wohnungen verlassen. Gegen 21.30 Uhr war in einer leer stehenden Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Starker Rauch zog durch das gesamte Gebäude.

Nach einer Stunde hieß es von den Einsatzkräften der Feuerwehr: Brand gelöscht. Noch am Abend kehrten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann eine schwere Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 35.000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Zur genauen Zahl der Hausbewohner wurden keine Angaben gemacht.

