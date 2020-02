Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verein vermisst weiterhin Konzept

Als seit Ende 2019 beim Amtsgericht eingetragener gemeinnütziger Verein will der Förderverein für das Geschwister-Scholl-Haus nun die Arbeit aufnehmen. Gegründet wurde er bereits im Mai 2019, mit damals zehn Mitgliedern. Inzwischen sind es 28 – laut der Vorsitzenden, Kathrin Köthe, nahezu alle auch als Mitglieder von Vereinen und Gruppen Nutzer des Hauses in der Puschkinstraße. Ziel der Vereinsarbeit ist es, finanzielle Mittel für das Haus zu akquirieren, so etwa über Fördertöpfe. Die können nun, da man ein registrierter Verein ist, angezapft werden, hieß es am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung des Vereins. Außerdem solle mit weiteren Veranstaltungen das Haus weiter belebt werden. Für das erste halbe Jahr stehe das Programm – mit einem Filmabend, den der Verein „Musik und Kultur in Mühlhausen“ – kurz: Muk – organisieren will, einem Tag der Vereine und einem Gedenken an die Namensgeber des Hauses, die Geschwister Scholl.

Das Haus bot in den vergangenen Jahren immer wieder Gesprächsstoff. Es gab die Idee der Stadtverwaltung, ins Erdgeschoss eine Boulderhalle einzubauen, die letztlich verworfen wurde. Vor allem aber ging es darum, dass dem Haus ein Konzept fehlt. Genau das vermisst der Förderverein, der während der Runden zur Zukunft des Hauses entstand, nach wie vor. Dirk Anhalt geht es zu langsam; er meint: „Es wurde uns immer wieder gesagt, dass man das Konzept gemeinsam mit den Nutzern aus den Vereinen und Verbänden aufstellen wolle. Wir wollen darüber weiterhin mitdiskutieren.“ Christian Fliegner wolle sich zwar als Mitglied des VdK in die Diskussion einbringen, nicht aber als Förderverein. „Die Aufgabe, das Haus zu managen, liegt bei der Stadtverwaltung.“ Als positiv wurde bewertet, dass das Konkurrenzdenken zwischen den Jugendeinrichtungen der Stadt verschwindet. So kochten am Montagabend Kinder und Jugendliche des Jugendzentrums Boje in der Scholl-Haus-Küche. Für die konnte jetzt Sven Sippel gewonnen werden, der als Käpt’n Schnippler Kindern Kochen, Tischkultur und Ernährung nahebringt.