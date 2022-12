Vereine im Unstrut-Hainich-Kreis können Geld für Ehrenamtliche beantragen

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Frist für die Förderanträge im Unstrut-Hainich-Kreis läuft Ende des Jahres aus. Schnell sein lohnt sich.

Vereine im Landkreis können noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres einen Antrag auf Förderung des Ehrenamtes für das kommende Jahr stellen. Wie das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises mitteilt, werden die Fördermittel entsprechend der Richtlinien der Ehrenamtsstiftung vergeben.

Demnach können Projekte finanziell unterstützt werden, die dazu dienen, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen und zu motivieren. Außerdem können Veranstaltungen gefördert werden, auf denen Ehrenamtliche öffentlich ausgezeichnet werden – auch Preise und Ehrungen werden gefördert, wenn sie ehrenamtlich tätigen Menschen zugute kommen. Weitere Bereiche sind die Öffentlichkeitsarbeit, Aus-, Fort- und Weiterbildungen von Ehrenamtlichen, Entwicklung und Betreuung von Vernetzungsprojekten sowie Modellprojekte.

Anträge sind auf der Internetseite www.unstrut-hainich-kreis.de/Index.php/foerderung-des-ehrenamtes abrufbar und können bei der Ehrenamtsagentur des Landkreises, am Lindenhof 1, in Görmar eingereicht werden.

Bei Fragen können sich Interessierte an Jessica Döring unter der Telefonnummer: 03601 / 801016 oder per Mail anj.doering@uh-kreis.de wenden.